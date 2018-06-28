Demir yüklü kamyon yan yattı

Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, TEM otoyolu ile Gebze bağlantı yolu arasında meydana geldi. B.K yönetimindeki 34 BCL 640 plakalı kamyon, sürücüsünün virajı döndüğü sırada devrildi. Demir yüklü kamyon sol tarafa yatarken, B.K kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü, polis ekiplerine haber verdi. Bariyerlerin üzerine devrilen kamyon sebebiyle yol trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekici yardımı ile kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Otoyol polisi kazayla ilgili inceleme başlattı.