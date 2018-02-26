Demirciler Konağı’nda çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası Demirciler Mahallesi’ndeki, mahalleyle aynı adı taşıyan tarihi Demirciler Konağı’nı yeniden inşa ediyor. Geçmişle bugün arasında bir köprü olan tarihi yapı, rekonstrüksiyon uygulamalarıyla hayat buluyor. Bakımsızlıktan kullanılamaz hale konak Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yenileniyor. Yapının iç duvarlarında alçı sıva imalatına devam ediliyor. Dış cephede ise ahşap yalı baskı kaplama imalatı tamamlanmak üzere. Yapının ahşap kaplama çalışmalarıysa devam ediyor. Ayrıca Gömme dolap imalatları da sürüyor.

Tarihi dokusuna uygun olarak yeniden yapılandırılan üç katlı yapının taban alanı yaklaşık 190 metrekare. Yapının zemin katı ahır, samanlık ve kiler olarak kullanılıyordu. Üst katlarda ise 4 oda ve 2 sofa bulunuyor. 1851 yılında yapılan konak uzun süredir kullanılmadığından ve bakımsızlıktan dolayı üst katlarında çökme meydana geldi. Bu nedenle yapı aslına uygun olarak yeniden inşa ediliyor.

19.yüzyıl Osmanlı mimari örneği sergileyen yapı kalem işi bezemelerle de dikkati çekiyor. Yapı içindeki kalem işi bezemeler ve mimari üslup açısından Kocaeli’deki tek örnek olma özelliğini taşıyor. Yapıdaki bu örneklerin yer aldığı bazı malzemeler dikkatlice söküldü. Konağın yapımı tamamlanınca bezemeli eşyalar tekrar yerine konulacak.