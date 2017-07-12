Demokrasi şehitleri, 15 Temmuz’da açılışlarla anılacak

Nevzat Doğan’ın talimatlarıyla yapılan projelerin açılışı darbe girişiminin yıl dönümünde yapılacak.

Vatan için, bayrak için, ezan için, ülkenin geleceği ve demokrasi için canlarını vermekten çekinmeyen demokrasi şehitlerinin adlarının yaşatılması amaçlanan projelerin açılışlarında 15 Temmuz gecesi Türk milletinin verdiği mücadele yeniden yaşatılacak. Uluslararası platformlarda önemli çalışmalara imza atan Türkiye’nin ünlü seramik sanatçılarından Cahide Erel tarafından Cumhuriyet Parkı’nda yapılan demokrasi anıtı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 11.30 da açılacak. Anıt, birbirine kenetlenmiş insanları tasvir eden 15 kalın sacdan oluşuyor. 15 sütunun üzerinde bulunan insan figürlerinin üzerinde ay yıldızımız yer alıyor Başkan Doğan, bölgeye giderek anıtın son durumunu inceledi.

Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için yaklaşık bin 875 metrekarelik bir alanda yaptırılan anıt parkın açılışı da Cumartesi günü saat 18.00 de gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nda, vatanı için gözünü kırpmadan canlarını fedan edenlerin isimlerinin yanı sıra darbe girişimi gecesi yaşananların anlatıldığı rölyefler yer alıyor. Anıt parkta, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananları anlatan rölyefler, 15 adet insan figürlerinden oluşan, dua eden, bebek, çocuk heykeli, 3 adet demokrasiyi, görev şehitlerini anlatan anıt, sembolik olarak 15 Temmuz şehitler köprüsü, süs havuzu, çocuk oyun alanı, yeşil alanlar ile oturma alanları yer alıyor.

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini hiçbir zaman asla unutmayacaklarını söyleyen Başkan Doğan, “15 Temmuz’da FETÖ şebekesi, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, insanımıza, değerlerimize, askerimize, polisimize, sivilimize, kadınımıza 7’den 77’ye herkese kast etti. Ancak Türk milleti her zaman olduğu gibi bu hainlere karşı yine gücünü göstererek, hem hain şebekeye, hem de tüm dünyaya gereken cevabı verdi. Ne yazık ki, o gecede şehitler verdik, yaralananlar oldu, acılarımız oldu. 15 Temmuz’u unutmamak, oradaki ruhu yaşatmak ve o ruhu gelecek nesillere aktarmak için böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Tıpkı Yahya Kaptan’daki Çanakkale Açıkhava Müzesi’nde olduğu gibi çocuklarımızı bir okul gibi buradaki anıt parkımıza getirip, 15 Temmuz destanlarını anlatacağız. Çocuklarımız, onların geleceği için gözünü kırpmadan mermilerin, tankın üzerine giden abilerini, ablalarını, amcalarını, dedelerini hiç unutmayacaklar. Çocuklarımız da, o ruhu yaşayıp, bu bilinçle ülkemizi daha da ileriye taşımak için çok daha fazla çalışacaklar” şeklinde konuşarak vatandaşları 15 Temmuz günü gerçekleştirilecek açılışlara davet etti.