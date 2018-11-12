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Denizden itfaiyenin kurtardığı geyik telef oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düştüğü denizden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan geyik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düştüğü denizden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan geyik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu.


11 Kasım'da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde bir geyik denize düştü. Denizde çaresizce çırpınan geyiği gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geyiği kurtardı. Darıca Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alınan geyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu.

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