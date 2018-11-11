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Denize düşen geyiği itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde denize düşen bir geyik, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denize düşen bir geyik, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir geyik, denize düştü. Denizde çaresizce çırpınan geyiği gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde geyik, düştüğü denizden kurtarıldı.


Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilen geyik, tedavi altına alındı.

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