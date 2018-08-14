Dentapol Kocaeli’ne açıldı

Yıllar içinde ilke edindiği güler yüzlü hizmet ve koşulsuz hasta memnuniyeti politikası sayesinde hastaları tarafından güven duyulan bir marka oluşturan grup 2018 Başında zincirleşme kararı almış ve Ankara Çayyolu ve Antalya şubelerini zincirine eklemişti. Grup dördüncü kliniği için Kocaeli’nde yıllardır çalışmış Dr. Burak Kapılı ve Dt. Esra Demir Koray ile güçlerini birleştirme kararı aldı.

Güç birliğini değerlendiren Dentapol klinikler grubunun operasyonlarını yöneten Entamed Şirketi CEO’su Dişhekimi Yalçın Genç, “Nitelikli diş hekimliği hizmetine ihtiyaç duyan bölge halkına bu hizmeti verirken, bölgeye yıllarını vermiş tecrübeli isimlerle birlikte olmak bizler için büyük bir şans. Diş Hekimliği sektöründe 20 yıldan beri yüksek standartlı hizmetlerimiz sayesinde öncü hale getirdiğimiz Dentapol Ağız Diş Sağlığı Polikliniği artık Kocaeli’nde. Yıllar içinde ilke edindiğimiz güler yüzlü hizmet ve koşulsuz hasta memnuniyeti politikamız sayesinde siz hastalarımız tarafından güven duyulan bir marka haline geldik. Grup olarak dördüncü kliniğimiz için Kocaeli’de yıllardır çalışmış Dr. Burak Kapılı ve Dt. Esra Demir Koray ile güçlerimizi birleştirme kararı alarak Dentapol Kocaeli Ağız Diş Sağlığı Polikliniği olarak Eylül ayından itibaren kapılarımızı açacak olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Nitelikli diş hekimliği hizmetine layık olan Kocaeli halkına bu hizmeti; kurumsal ve ülke çapına yayılmış markamız ile bölge halkına yıllarca hizmet vermiş tecrübeli doktorlarımız sayesinde sunacak olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Dr. Kapılı ise “Bilgi ve tecrübemizi kurumsal ve ülke çapına yayılmış bir marka ile hizmete dönüştüreceğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.