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25 Temmuz 2018 12:16

Deprem Müzesine ziyaretçi akını

İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik bölgesinde yaptırılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’ne ziyaretçi akını oluyor.

Deprem Müzesine ziyaretçi akını

25 Temmuz 2018 12:16


Yaklaşık 10 milyon lira harcanarak yaptırılan ve kendi alanında Türkiye’de ilk olan müzeyi ziyaret edenler, kendilerini adeta depremin içinde hissediyorlar. Depremi gerçeğini unutturmamak ve gelecek nesillerin deprem bilinciyle yetişmelerinin amaçlandığı müzeyi Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi yaz okulu öğrencileri, Yalova’da bulunan Hayriye Hanım Camii Kur’an kursu öğrenci ve hocaları, izciler, Time Kocaeli üyeleri, Art Nicomedia üyeleri, TÜGVA kursiyerleri, Tavşantepe, Kartepe, Arslanbey, Derince 60 Evler ile Kuruçeşme Fatih mahallelerinden çok sayıda vatandaş da ziyaret etti. Rehber eşliğinde müzeyi gezen ve müze hakkında bilindirilen ziyaretçiler, simülasyon odasında adeta depremi yaşadılar.


Müzeden çok etkilendiklerini söyleyen ziyaretçiler, "Bu müzeyi gezip de depreme dayanıklı binalar yapıp tedbir almamak mümkün değil. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a böyle bir projeyi kazandırdığı için ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler.




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