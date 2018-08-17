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17 Ağustos 2018 21:01

Deprem şehitleri Körfez’de dualarla anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 19.

Deprem şehitleri Körfez’de dualarla anıldı

17 Ağustos 2018 21:01

yılında hayatını kaybedenler, Körfez’de dualarla anıldı.


yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Körfez Mezarlığı’nda anma programı düzenlendi. Programa; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahadır Durgut, Körfez İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında İlçe Müftüsü Sabri Bağcı tarafından dua yaptırıldı. Dua sonrasında protokol üyeleri depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Bu önemli anma gününde, acılarımızın hala tazeliğini koruduğunu ve kelimelerin kifayetsiz kaldığını hissediyoruz” ifadelerini kullandı.




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