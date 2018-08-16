Deprem temalı film festivali başladı

İzmit Belediyesi, Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği ve 41 Burda AVM ortaklığında deprem temalı film festivali düzenlendi. Dünyada ilk olduğu kaydedilen festival 41 Burda AVM’de film gösterimleriyle başladı. İki gün boyunca festivale katılan filmlerin gösteriminin yapılacağı etkinliğin açılışına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç, 41 Burda AVM yetkilileri, ü jüri üyeleri Roger Worrod, Elena Romanato, Ovidiu Dumitrana, Türk ve yabancı film yönetmenleri ile vatandaşlar katıldı.

Festival boyunca aralarında kısa film ve belgelerin de yer aldığı 22 adet filmin gösterimi yapılacak. Festivalin finalinin 17 Ağustos Cuma günü saat 19.00 da Cephanelik’teki Deprem Müzesi’nde gerçekleşeceği ifade edildi.