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Derbide yaşamını yitiren Koray Şener gözyaşları arasında toprağa verildi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi, Kocaeli’de binlerce taraftarın katıldığı törenle toprağa verildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi, Kocaeli'de binlerce taraftarın katıldığı törenle toprağa verildi.


Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı-lacivertli Koray Şener'in cenazesi, İstanbul'da Ülker Stadı'nda düzenlenen törenin ardından Kocaeli'ye getirildi. İlk olarak baba ocağına götürülen Şener'in cenazesi, daha sonra Körfez ilçesindeki Mimar Sinan Camii'ne götürüldü. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Şener'in ailesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, eski futbolcular, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gencin cenazesi, Mimar Sinan Camii avlusuna sığmayarak dışarı taşan binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından İlimtepe'deki aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene katılan Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Kocaelispor taraftarları da acılı aileye başsağlığı dileklerini ilettiler.

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