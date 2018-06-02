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02 Haziran 2018 12:36

Derin uyuya dalan küçük çocuk itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 5.

Derin uyuya dalan küçük çocuk itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

02 Haziran 2018 12:36

kattaki evinde uyaya kalan ve ailesinin haber alamadığı 5 yaşıdaki çocuk, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler merdivenle eve girmeye çalışırken gürültüye uyanan çocuk, kapıyı açarak ailesine kavuştu.


Olay, Koaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan S., 5 yaşındaki oğlunu uyutarak sabah saatlerinde evden ayrıldı. Geri döndüğünde anahtarı olmadığı için evine giremeyen Ramazan S., uzun süre kapıyı çalmasına rağmen oğlu kapıyı açmayınca panik yaşadı. Evin kapısının uzun süre açılmaması sonrasında oğluna bir şey olabileceği korkusuna kapılan Ramazan S., 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5. katta bulunan eve girebilmek için merdivenli araç ile evin balkonuna çıktı. Ekipler balkona çıktığı sırada baba Ramazan S. ve diğer ekipler ise kapıyı çalmaya devam ettiler. Bu sırada kapıyı açan minik çocuk ise babasına kavuştu. Derin uykuya daldığı anlaşılan sağlık probleminin olmadığı anlaşılması üzerine ailesine teslim edildi.




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