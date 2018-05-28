Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi için spor salonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin okullara spor salonu projesi kapsamında yapılan çalışmalar bir bir hayata geçiriliyor. Pek çok okula spor salonu kazandıran Büyükşehir Belediyesi yeni projeleri de uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi için yapılan spor salonunun da inşası sürüyor. Salonun bahçe duvarı korkulukları montaja başlanıyor. Bir yanda da peyzaj işleri yürütülüyor. Yapının dış kenet imalatlarına ise başlanacak. Zenon panel duvarların imalatları yapılırken iç kenet yapımı da devam ediyor. Asma katın dış duvarı çalışmaları ise tamamlandı. Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapını katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet salon yer alacak.

Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak.

Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilmelerini sağlayan spor salonları, farklı spor dallarında da antrenman yapma imkânı veriyor. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunan salonlar her türlü hava şartlarında spor yapma olanağı sağlıyor. Salonlar ayrıca okullar arası müsabakalara da ev sahipliği yapıyor.