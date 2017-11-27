Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nden çocuklar için önemli hizmet

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çok önemli bir hizmet daha devreye girdi. Beyin elektrik dalgalarının değerlendirilmesi için kullanılan bir test olan Çocuk Elektroensefalografi (EEG) çekimini hizmete sokan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, artık çocuklar için önemli bir tedavi yöntemini devreye sokmuş oldu.

“Sabır ve itina gerektiren bir işlem”

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete başlayan Çocuk EEG çekimi ile ilgili bilgi veren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, “Çocuk EEG, büyük sabır ve itina gösterilmesi gereken bir işlem. Bölgede büyük ihtiyaç duyulan Çocuk Nöroloji branşında Hastanemizde Uz. Dr. Betül Kılıç bu ihtiyacı karşılamakta. İhtiyaç duyulan önemli bir sağlık hizmetinin daha Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete girmesinden dolayı sevinçliyiz. Bölge halkımıza ihtiyaç duyulan sağlık hizmetini sunmak için büyük bir gayret göstererek var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.