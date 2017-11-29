Derince İmam Hatip Lisesi’ne kapalı spor salonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi kapalı spor salonu yapım işi ihalesi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalede 9 firma teklif sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda, Kocaeli’ne spor alanları kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilmelerini sağlayan salonlar, farklı spor dallarında da antrenman yapma imkanı veriyor. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunan tesisler, her hava durumunda spor yapma olanağı barındırıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi için spor salonu tam donanımlı özeliğiyle eğitime katılmaya hazırlanıyor.

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 13 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Birinci katta ise diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekarelik 3 adet salon yapılacak.

Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak.