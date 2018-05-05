Derince sokakları yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla asfalt çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Derince Bölgesinde çalışmalarını sürdüren Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ISU’nun altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde asfalt uygulaması yürütüyor. Derince’nin muhtelif mahallerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları geniş bir alanda tamamlandı. Altyapı çalışmaları biten bölgelerdeki cadde sokaklarda sıcak asfalt uygulamaları yapıldı. Derince’nin kuzey ve güney bölgelerinde etap etap olarak yürütülen çalışmalarla caddeler ve ara sokaklar yenilendi. Birbirine bağlantılı olan cadde ve sokaklar sıcak asfalt ile yepyeni bir yüze kavuştu.

Ulaşım Daire Başkanlığı altyapısı biten cadde ve sokakların zeminini 7 bin ton asfalt altı malzeme ile düzgün hale getirdi. Toplam 12 kilometre uzunluğundaki cadde ve sokak 15 bin ton sıcak asfaltla kaplandı. Çalışma ile 83 cadde ve sokak yenilendi. Kalan sokaklarda çalışmalar sürüyor. Asfalt atılan yollarda kaldırımlar da yenilendi. Kaldırımlarda 10 bin metrekare parke kullanıldı.