Derince’deki toprak kayması mağdurları:

Kocaeli’nin Derince ilçesinde devam eden inşaat kazısı sebebiyle oluşan toprak kaymasında evlerinin duvarlarında çatlak oluşan bina sahipleri, muhatap bulamadıkları için konuyu mahkemeye taşıdı.

Bina duvarlarında çatlak,Derince Mersincik mahallesi Vişne ve Kaynak sokaklar kesişiminde devam eden bir inşaat çalışmasında meydana gelmişti. Mersincik mahallesinde bir inşaat firması tarafından başlatılan 140 dairelik konut projesinin temel çalışmalarında meydana gelen kaymada, Vişne ve Kaynak sokaklardaki evlerin bazıları hasar gördü. Temel çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle evlerinde çatlaklar oluşan ev sahipleri ise Derince Belediyesi’nin inşaatın durdurulduğunu bildirmesine rağmen inşaatın ve mağduriyetlerinin devam ettiği iddiasıyla konuyu mahkemeye taşıdılar. Savcılığa şikayet dilekçesi veren ev sahipleri, projenin olduğu alanda zeminin yumuşak olmasına rağmen temelin beton kazık çakılmadan yapıldığı için kaymaların yaşandığını söylediler.

Nisan2016 tarihinde başlayan konut projesinin başlangıcından itibaren kaymaların da başladığını ve kendisine ait binada da hasar meydana geldiğini belirten Osman Zer, “Nisan ayından beri çeşitli yerlere müracaat etmemize rağmen kaymalar devam ediyor. Kazı bir şekilde devam ediyor ve bayağı da bir derine inilmiş. Zemin çok kötüydü. Az ilerde zeminden su çıkıyor. Şikayet etmemize rağmen bir önlem alınmadı. Bir arkadaşın evi 30-40 santimetre yattı. Bizim de evlerimiz yavaş yavaş kaymaya başladı. Evlerde belirli yerlerde çatlaklar oluştu. Bir muhatap bulamadık. Bir zaman zararı karşılayacaklarını söylemelerine rağmen şimdi telefonlarımıza da cevap bulamıyoruz. Bizde mağdur olduğumuz için mecburen hukuka başvurduk” dedi.

İnşaat başladığından beri mahallede huzurlarının kaçtığını ifade eden bir diğer mağdur Mustafa Tekin ise “Yani depremde evlerimiz görüp girmeye korkardık, şu anda bizim konumumuz o. Yani evlerimize gelmek istemiyoruz. Bunu yetkililer görsünler bir an önce ne yapılması gerekiyorsa yapsınlar. Yoksa adam inşaatını yapsın ama bize zarar vermesin. Çünkü buranın zemini dolma. Bunu Derince Belediyesi çok iyi biliyor. Fakat belediye sağ olsun buraya hiçbir önlem aldırmadan hatta yerin iki kat dibine girdirdi. Belki girmeseydi bu işler olmayacaktı” diye konuştu.