Derinceli Gülşah Başkan Doğan’ı ziyaret etti

Nevzat Doğan, kendisinin resmini çizen serebral palsi hastası Derinceli Gülşah Yağmur Yazıcı’yı makamında misafir etti.

Nevzat Doğan’ı Annesi Sabahat Yazıcı ile birlikte makamında ziyaret eden Gülşah Yağmur Yazıcı büyük bir mutluluk yaşadı. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan gibi birçok önemli ismin resmini çizen Gülşah Yağmur Yazıcı, Nevzat Doğan’ın misafiri oldu.

Başkan Doğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Gülşah, azmin ve yaşama heyecanın adıdır” dedi. Başkan Doğan ile bir araya geldiğinde kızının çok mutlu olduğunu belirten anne Yazıcı, “Gülşah uzun yıllar çok sıkıntı çekti ancak azmi sayesinde ciddi bir gelişim kaydetti. 7 yaşına kadar sürünüyordu ama sonra yürümeye başladı. Liseyi bitirdi şimdi Üniversiteyi okuyacak. Bakanlarımız Fatma Betül Sayan, Fikri Işık ziyaretimize geldi. Sizin de gelmenizi çok istiyor” şeklinde konuştu.

Gülşah’ın azminin ve yaşama heyecanının herkese örnek olması gerektiğini belirten Başkan Doğan, “Gülşah’ın hayatı bizlere çok önemli mesajlar veriyor. Onun azmi ve yaşama heyecanı hepimize örnek olmalıdır. Biz, hiçbir engelin mutlu olmaya ve başarmaya engel olmadığını Gülşah ile birlikte tekrar gördük. Allah Gülşah’a daha güzel günler göstersin. Onda bu azim olduğu sürece her şey daha da güzel olacak” şeklinde konuştu.

Gülşah’ın davetini memnuniyetle kabul eden Nevzat Doğan “Ben de en kısa sürede ziyaretine geleceğim” dedi.