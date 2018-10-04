Dev bayrak özenle yenilendi

KOCAELİ(İHA) – Başiskele'de Yeniköy Merkez Mahallesi'nin hakim noktasında bulunan dev Türk Bayrağı, yapılan çalışma ile yenilendi.

Başiskele'de 30 metre genişliğinde ve 20 metre yüksekliğindeki parke taşlarından oluşturulan dev Türk Bayrağı bakıma alındı. Başiskele Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmada, mevsim şartları nedeniyle bayrakta yıpranan alanlar boyanarak yenilendi. Ekipleri, bayrağın düzenli olarak temizlenip, boyandığını belirterek çalışmaların süreceğini dile getirdiler.