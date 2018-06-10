Dev spor kompleksinin temeli atıldı

Kocaeli’nin tüm ilçelerine spor tesisi kazandırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamda Gebze Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılacak olan tam donanımlı kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonu olmak üzere, iki tesisin temeli törenle atıldı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürü Muzaffer Çintımar, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın ve insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve onları mutlu edecek hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. İşte bu temelini attığımız kapalı spor salonu ve yüzme havuzunun, halkımızın sağlıklı yaşaması için mutlu yaşaması için önemli tesisler olarak görüyoruz. Biz toplumumuzdaki gencin de yaşlısının da kadınının da erkeğinin de spor yapmasını arzuluyoruz” dedi.

Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın önemine değinen Karaosmanoğlu, “İşte o zaman sağlıklı yaşamı yakalayabiliriz. Vücudumuz ne kadar dinç ve sağlam olursa mikroplara karşı bir o kadar da dirençli olur. Spor yapan bir kişi hastalıklara karşı daha hazırlıklı olur” diye konuştu.

Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise, Gebze’de birçok sosyal amaçlı projenin hayata geçirildiğini belirterek, “Ülkemizin geleceği olan gençler için yapılan projeleri Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu çok önemsiyor. Gebze’de özellikle gençlerimiz ve kadınlarımız için kültürel ve spor alanlarında birçok projeyi gerçekleştirdik. Gebze halkımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu güzel proje için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından zeminde bin 70 metrekare alana sahip olacak mahalle tipi spor salonunun bin 590 metrekare kullanım alanının . Spor salonu çelik taşıyıcı sistemle kurulacak. Çatı ısı yalıtımlı ve kenet tip olup temeli atıldı. Çalışmalarına başlanılan tesisin zemin katında Fiba onaylı pvc zemin kaplamalı basketbol ve voleybol kombine müsabaka sahası yer alacak. Yine bu katta soyunma odaları, 250 koltuklu tribün, büfe, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası, iki adet antrenman potası ve teknik ihtiyaç odaları bulunacak.

Tesisin birinci katında ise 3 adet spor salonu olacak. Bu katta ölçülerinde çok amaçlı spor salonu yer alacak. Bu salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi gibi sporlar yapılabilecek. 9,10x9,50 ölçülerindeki ikinci salon güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporlarına imkan verecek. Üçüncü salon da güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporları için alternatif mekan olarak kullanılacak.

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu ise bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta da 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde çocuk havuzu bulunacak. Soyunma odaları, antrenör odaları, yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün de yine bu katta yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 600 metre olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.