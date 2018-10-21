Devrilen kamyonun kasasındaki hurdalar yola saçıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan kamyon devrildi, kasasında bulunan yüzlerce kiloluk hurda parçaları yola saçıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Yanyol Beylik Bağı Mahallesi Alemdar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 41 U 3750 plakalı hurda demir yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonun kasasında bulunan yüzlerce kiloluk hurda demir yola saçıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bilirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, araç sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen kamyonun ait olduğu firma yetkilileri, yola serilen hurda demirleri iş makinesi yardımı ile başka bir kamyona yükleyerek kaldırdı. Daha sonra devrilen kamyonun da çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.