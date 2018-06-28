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28 Haziran 2018 09:01

Devrilen tırın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada devrilen tır sürücüsü aracını bırakıp kayıplara karıştı.

Devrilen tırın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

28 Haziran 2018 09:01


Kaza 03.30 sularında Karatepe Sapanca Yolu Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre ismi öğrenilemeyen sürücü 41 TJ 679 plakalı talaş yüklü tır ile Sapanca istikametinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Meydana gelen kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tır sürücüsünün araçta ya da olay yerinde olmadığını tespit etti.


Polis ekipleri kaza sonrası kaçan tır sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.




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