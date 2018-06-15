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15 Haziran 2018 10:44

Devrilen traktörün altında kalan şahıs yaralandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi yaralandı.

Devrilen traktörün altında kalan şahıs yaralandı

15 Haziran 2018 10:44


Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 17.00 sıralarında Kartepe ilçesi Eşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tarlasına giden Mustafa K. kullandığı traktörün ormanlık alanda devrilmesi ile altında kaldı. Mustafa K.’nın yardımına ilk olarak köylüler yetişti. Olay yerine hemen iş makinesi çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen iş makinesi traktörü kaldırırken, vatandaşlar da altında kalan Mustafa K.’yı çıkarmayı başardı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.




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