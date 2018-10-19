Devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir makine fabrikasında başına vinç devrilen işçi ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kartep Arslanbey Orta Mahalle üzerindeki bir makine üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye öğlen saatlerinde fabrikada çalışan Ahmet Ç. adlı işçi, bilinmeyen bir nedenle devrilen paletli vincin altında kaldı. Ahmet Ç.'nin vinç altında kaldığını gören diğer işçiler, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince vincin altından çıkarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Ahmet Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.