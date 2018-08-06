Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 10:24

Diliskelesi spor kompleksi hızla devam ediyor

Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi’ndeki gençlerin sportif faaliyetlerini gerçekleştirmek için spor kompleksi inşaatı hızla devam ediyor.

Diliskelesi spor kompleksi hızla devam ediyor

06 Ağustos 2018 10:24


Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın seçim beyannamesinde yer alan Diliskelesi Mahallesi’ne halı saha ve spor kompleksi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkan Diliskelesi Spor Kompleksi’nin geçtiğimiz Mart ayında temeli atılmıştı. Spor kompleksinin içerisinde 45x25 metre genişliğinde kapalı halı saha, 4 adet soyunma odası, 1 adet kafeterya, 180 kişilik tribün ve 1 adet spor salonu olacak.


Diliskelesi’nde yapımı devam eden spor kompleksi ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Diliskelesi gençlerinin sportif anlamda önemli ölçüde ihtiyaçlarını karşılayacak olan Diliskelesi Spor Kompleksimizi inşallah yılsonuna kadar bitirmiş olacağız ve gençlerin bu isteğini yerine getirmiş olacağız. Diliskelesi Spor Kompleksimiz bittikten sonra da mahallemizdeki gençlerimiz burada sağlıklı bir şekilde spor yapabilecekler“ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç