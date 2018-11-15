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Dilovası Bağdat Caddesi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Dilovası ilçesine bağlı Bağdat Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Dilovası ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'ndeki çalışmalar tamamlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki birçok cadde de yenileme çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesine bağlı olan Mimar Sinan mahallesi Bağdat Caddesi'nde asfalt ve kaldırımlarda yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Eylül ayında başlayan çalışmalar sonucunda Bağdat Caddesi,yeni bir görünüme kavuştu. Yenileme çalışması Bağdat Caddesinin, ilçe girişinde bulunan saat kulesi ile belediye hizmet binası arasındaki 700 metrelik kısımda gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 3 bin metrekare granit kaldırım döşemesi ve bin 400 metre uzunluğunda granit bordur imalatı yapıldı. Ayrıca çalışma yapılan 700 metrelik kısımda, eski asfalt kaldırılarak yerine 650 ton asfalt serimi yapıldı.

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