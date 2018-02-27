Dilovası Batı Kavşağı’na yeni çalışmalar yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşımdaki sıkıntıları gidermek amacıyla yeni projeler geliştiriyor. Bu kapsamda geçen senelerde TEM ve D-100 bağlantılarını sağlamak üzere Dilovası’nda yapılan Batı Kavşağı’nda ilave çalışmalar yapılacak. Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışlar rahatlatılacak. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi Batı Kavşağı’nda yapılacak yeni çalışmalar için ihale düzenledi. İhaleye 6 firma teklif verdi. İhaleye katılan firmalar tarafından verilen en düşük teklif 15 milyon 816 bin TL, en yüksek teklif ise 17 milyon 923 bin TL olarak kaydedildi. Proje yer tesliminden itibaren 285 günde tamamlanarak hizmete girecek.

Proje kapsamında batıdan Gebze yönünden gelerek Dilovası’na gitmek isteyen araçların sanayii alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçiş sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprü revize edilecek. Çalışmada biri dere köprüsü olmak üzere 3 adet köprü yapılacak. Aynı zamanda Dilovası ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar proje ile direk katılım sağlayabilecek.

D-100 karayolu üzerindeki batı kavşağından Dilovası ilçe merkezine girecek taşıtların giriş ve çıkışı düzenlenecek. Mevcut durumda Dilovası şehir merkezine girmek isteyen araçlar sanayi içerisindeki yolları kullanarak şehir içerisine girebiliyor. Yapılacak kavşak düzenlemeleri ile Dilovası şehir merkezinden, D-100 karayoluna sanayi iç yollarını kullanmadan direk giriş ve çıkış sağlanacak.

Dilderesi üzeri dahil olmak üzere 3 adet üst geçit köprüsü yapılacak. Projede 32 bin metreküp kazı, 70 bin metreküp dolgu, bin metreküp taş duvar ve 4 bin 700 metreküp beton çalışması yapılacak. Çalışmada bin 300 ton demir, 4 bin 800 metre fore kazık, 8 bin 600 metre taş kolon, 11 bin 400 metrekare toprakarme duvar, 14 bin 500 ton asfalt, 2 bin 100 metre drenaj, 5 bin 700 metrekare tretuar ve 2 bin 500 metre oto korkuluk kullanılacak.