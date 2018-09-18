Dilovası Batı Kavşağında çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir tarafından Dilovası'na giriş çıkışları rahatlatmak için batı kavşağında düzenleme yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için Batı Kavşağında düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar çerçevesinde kavşakta ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlanacak. Devam eden çalışmalar kapsamında proje içerisinde yapılacak olan 3 adet köprüden birinin ayakları tamamlandı. Projenin toprakarme panel montajı, fore kazık ve yağmur suyu imalatları devam ediyor.

Proje kapsamında TEM ve D-100 bağlantılarını sağlamak üzere Dilovası'nda yapılan Batı Kavşağı'nda ilave çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışlar rahatlayacak. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları oluşturulacak. Proje ile batıdan Gebze yönünden gelerek Dilovası'na gitmek isteyen araçların sanayii alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçişi sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprü revize edilecek. Çalışmada biri dere köprüsü olmak üzere 3 adet köprü yapılıyor.

Dilovası ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar proje ile direkt katılım sağlayabilecek. Proje kapsamında D-100 Karayolu üzerindeki Batı Kavşağından Dilovası ilçe merkezine girecek taşıtların giriş ve çıkışı düzenlenecek. Yapılacak kavşak düzenlemeleri ile Dilovası şehir merkezinden, D-100 Karayoluna sanayi iç yollarını kullanmadan doğrudan giriş ve çıkış sağlanacak.