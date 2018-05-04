Dilovası Batı Kavşağı’nda temel atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesi şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için yapılacak olan çalışmalar başladı. Batı Kavşağı’nda gerçekleştirilecek olan çalışmalarla ilave kollar ve köprüler oluşturulup, ilçeden direkt olarak D-100 karayoluna bağlantılar sağlanacak. Daha önce kavşak düzenlemesi için ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi, işi yapacak firmayı belirlemişti. Firmanın belirlenmesinin ardından Dilovası Batı Kavşağı şantiye alanında gerçekleştirilen temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ak Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Burada giriş çıkışlarda bir problem yaşanıyordu. Bundan 10 sene önce buraya kavşaklar yapıldı. Giriş çıkışta uzun bir mesafe kat ediliyor. Biz burası için birkaç yıldır proje çalışmaları gerçekleştirdik. Çok kolay bir proje değil. Buradaki arazi dar ama sonunda bir projede mutabık kaldık. İnşallah bu projeyi tamamladığımızda Dilova’mızın hem girişi hem de çıkışı, daha güvenli daha sağlıklı ve daha kolay bir hale gelecek” dedi.

Başkan Karasomanoğlu’nun ardından söz alan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Gerçekleştirilecek olan bu proje ile halkımızın ilçeye giriş çıkışları rahatlamış olacak. Bu projenin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yol çalışması için ilk temel dualar eşliğinde atıldı. Çalışmaların yapılan törenle başladığı proje kapsamında TEM ve D-100 bağlantılarını sağlamak üzere Dilovası’nda yapılan Batı Kavşağı’nda ilave çalışmalar gerçekleştirilecek. Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışlar rahatlatılacak. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları inşa edilecek.