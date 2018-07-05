Dilovası Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Dilovası Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı önceki gün Dilovası Belediyesi toplantı salonunda Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın başkanlığında yapıldı. Başkan Toltar’ın gündeme dair konuşmasıyla başlayan meclis toplantısında "Geçtiğimiz ay ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için çok önemli bir seçim süreci yaşadık” ifadelerine yer veren Toltar, “24 Haziran’da yapılan seçimlerle ülkemiz yeni bir yola girdi. Ülkemiz yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetilecek. İnşallah bu seni sistemle ülkemiz kalkınma hamlesine daha hızlı devam edecek ve ülkemiz daha güçlü bir şekilde büyüyecektir. Kazasız belasız sağduyu ile gerçekleşen seçimler sonucunda halkımız yine Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye güvendiğini göstermiş ve iktidar çoğunluğunu vermiştir. AK Parti yine dünya çapında büyük projelerine devam edecektir” dedi.

Verilen vaatleri yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Toltar, “Ülkemizde yaşanan gelişmelerle birlikte bizde ilçemizde söz verdiğimiz vaatleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Havuzumuzun temeli atıldı. Batı Kavşağımızın yeni düzenlemesinin temelini attık. Semt konaklarımız devam ediyor. Kapalı semt pazarımız proje aşamasında, doğalgaz çalışmasında göreve geldiğimizde 18 kilometre döşenmiş doğalgaz hattı varken şimdi bu rakam 120 kilometre mesafede. Bağdat Caddesi ikinci etabıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde bazı bölgelerde elektrik tellerinin yer altına alınması için Ankara’da görüşmelerimiz devam ediyor. Hastane yeni bağlantı yoluyla ilgili biz çalışmamızı bitirdik. Büyükşehir Belediyemiz orda çalışmaya başlayacak. Seçim beyannamemizde olan ve olmayan bir çok çalışmamızı yaptık yapıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında “İmar Barışı” ile ilgili olan çalışmalara da değinen Başkan Toltar, "Şimdi ilçemiz için önemli bir süreç olan İmar Barışı konusunda çalışmalarımız sürüyor. Ülkemiz ve özellikle ilçemiz açısında oldukça önemli bir çalışma olan İmar Barışı ile vatandaşlarımız ve ilçemiz rahat bir nefes alacak. İlçemizin yüzde 30’u ve diğer birçok arazi ve konut 2B kapsamında olduğu için sürekli sorunlar yaşanıyordu. Bu İmar Barışı hem ilçemiz hem ülkemiz için büyük bir reformdur. Bizde vatandaşımızın mağdur olmaması için anında vatandaşımıza yardımcı olacak bir ofis kurduk. Halkımız da büyük ilgi gösteriyor. Halkımız bu süreçten oldukça mutlu" şeklinde konuştu.

Gündeme dair konuşmasının ardında meclis gündemine geçen Başkan Toltar, gündem de yer alan 9 gündem maddesi ve 2 gündem maddesi meclise sundu. 11 Gündem Maddesi meclis üyelerinin oyları ile meclisten geçerken gündemin son maddesinde yer alan Meclis yıllık tatilinin belirlenmesinde ise meclis üyelerinin ortak kararı ile Eylül ayında gerçekleştirilmesine karar verildi. Mecliste ayrıca gündem dışı Orhangazi Mahallesi’nde yeni açılan semt konağına Şehit Emin Durmuş’un adının verilmesi meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.