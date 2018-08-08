Dilovası Belediyesinden alt yapısı biten mahalleye asfalt

Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler havaların iyice ısınmasıyla cadde, sokak ve mahallelerde asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor. Asfalt ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda öncelikle mahalle arası bağlantı yollarının asfalt ve yol bakım çalışmalarına ağırlık verildiği aktarıldı. Fen İşleri ekipleri, alt yapı çalışması tamamlanan Kayapınar Mahallesine asfaltlama çalışması yapıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ekiplerin, ilçeyi modern bir görünüme kavuşturma çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, “Dilovası’nı bambaşka bir görünüme kavuşturacak önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu şebekeleri gibi altyapısı biten Mahallelerde Asfalt çalışmalarımız devam edecek” dedi.