Dilovası Belediyesi’nden Ana okullara oyun grubu

Dilovası sınırları içerisinde bulunan Anaokulların bahçesinde oyun grubu oluşturduklarını dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ve Dilovasın’da Belediye olarak her alanda hizmetlerinin devam ettiğini belirterek, “Yoğun çalışmalarımız neticesinde okul bahçelerimiz ve parklarımız, Dilovası’nın gülen yüzü olmaya devam edecektir. Ekiplerimiz son olarak Can Gülmen Anaokulu, Hasan Ali Yücel Ana Okulu, Dilovası Ortaokulu, Ziya Toplan Anaokuluna oyun grubu kurdular. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza okulu ve okumayı sevdirerek, ders aralarında keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında yatırımlarımız artarak devam edecektir. Yeni oyun gruplarının öğrencilerimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.