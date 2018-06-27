Dilovası Belediyesi’nden imar barışı danışma ofisi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Dilovası’nda binlerce vatandaşı ilgilendiren "İmar Barışı" kanunu sonrası düğmeye basan Dilovası Belediyesi, Başkan Toltar’ın talimatı ile vatandaşı bilgilendirmek ve yardımcı olmak için belediye bünyesinde “İmar Barışı Danışma Ofisi” açıldı. Geçtiğimiz hafta açılan danışma ofisi yoğun ilgi görürken yaklaşık bin 700 Dilovalı vatandaşın danışma ofisine gelerek başvuru yaptığı belirtildi.

Vatandaşların “E-devlet” üzerinden yapması gereken başvurularında sorun yaşamamaları için Dilovası Belediyesi tarafından açılan danışma ofisinde yetkililer vatandaşlara “İmar Barışı nedir”, “Kimlerin imar barışına ihtiyacı var” “İmar barışına nasıl başvurulur” konularında bilgilendirme yapılıyor ve vatandaşın başvurularını da anında yapması sağlanıyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Son 50 yıldır Dilovası’nda ve Türkiye genelinde kangren haline gelen mevzuata aykırı yapılaşma problemi, İmar Barışı ile sona eriyor. Ruhsatsız yapılan, ruhsatına uygun olmayan yapılar, mülkiyetsiz yapılar, yapı kullanma izni olmayan yapılar, elektrik su ve doğalgaz bağlatamayan yapılan, hakkında para cezası ve yıkım kararı alınmış yapılar İmar Barışı’ndan faydalanabilecekler. İmar Barışı’nı kapsayan 7143 sayılı kanunun 18 Mayıs 2018 tarihi ile yürürlüğe girmesiyle birlikte, mevzuata aykırı yapılara ‘Yapı Kayıt Belgesi’ verilecek. Reform düzeyindeki bu düzenlemeyle vatandaşlar iskânsız yapısına elektrik su doğalgaz bağlatabilecek. Yıkım kararı bulunan ve tahsil edilmemiş para cezalarından vazgeçilecek” dedi.

“Devrim niteliğinde ki bu düzenlemeyle binlerce vatandaşımızın mağduriyeti ortadan kaldırılmış olacak” ifadelerine yer veren Toltar, “İlçemiz sınırlarında toplamda 9 bin 320 adet bina inşa edilmiş, Bu binaların Ruhsatlı-İskanlı konut adeti sadece 398’dir. Yani ilçemizde çok ciddi anlamda bu mağduriyet yaşanmaktaydı. Şimdi vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümetimiz tarafından başlatılan İmar Barışı yasasından faydalanmalarını sağlamak adına belediye olarak her türlü konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Açtığımız imar barışı danışma ofisimize gelen vatandaşlarımızın hem bilgilendirilmesi hem de başvurularının hızlandırılması için arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah bu düzenleme sonunda ilçemizde ki vatandaşlarımızın bu önemli mağduriyeti ortadan kaldırılmış ve hepsi belgelerine kavuşmuş olacaktır" diye konuştu.

Başkan Toltar, ayrıca vatandaşları uyararak başvuruların 31 Ekim 2018 tarihinde son bulduğunu belirterek vatandaşların bu süre içerisinde kesinlikle başvuru yapmalarını istedi.