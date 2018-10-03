Dilovası Ekim ayı meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşüldü

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın başkanlığında gerçekleştirilen Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 13 günden maddesi görüşüldü.

Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ali Toltar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen Ekim ayı meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşüldü. Ekim ayı meclis toplantısı öncesi gündeme dair konuşma yapan Başkan Toltar, "Göreve geldiğimiz günden beri tüm kaynaklarımızla vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Dün TBMM'nin yeni yasam dönemi açıldı. Halkımız hayırlı kararlar alması yönündeki beklentilerimle yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“Dilovası güzel bir ilçe” ifadelerine yer veren Toltar, “Anadolu'nun her yöresinin toplumsal geleneklerinin yaşadığı bir bölge. Huzur ve mutluluk içinde bir arada yaşıyoruz. Tabi ki siyaset de yapıyoruz. Belediye asli hizmetlerini yapıyor. 2009'dan beri sosyal belediyeciliği de örnek bir şekilde yapıyoruz. Halkımızın cenazesinde, düğününde, hastalığında açılışında yanındayız. Fiziki eksikleri gidermek okullarımızda tadilatları geri çevirmeden yapmaya çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla iyi bir köprü kurduk. Muhtarlarımızla her zaman koordine içindeyiz. Asayiş, güvenli anlamında ilgili birimlerle hep birlikteyiz. Eksiklerimiz olabilir. Halk günleri düzenliyoruz. Burada eksiklikleri öğreniyor gidermeye çalışıyoruz. Hiç bir zaman onları geri çevirmedik. Kenarda köşede kirasını ödeyememiş, ortada kalmış vatandaşımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu konuda sanayicilerimize teşekkür etmek isterim. Gelir seviyesi düşük ailelerin öğrencilerine burs konusunda destek veriyorlar. Halka dokunmaktan hiçbir zaman geri kalmayacağız. Evim dahi ofis gibi. Saat kaç olursa olsun geleni geri çevirmiyoruz" diye konuştu.

Kömürcüler OSB'nin tavsiyesi ile ilgili olarak da görüş bildiren Başkan Toltar, "Biz sanayiye ve sanayiciye karşı değiliz. Bu ülkenin can damarı ihracat ve ithalattır. Sanayidir. Ama halkımızın sağlığı daha önemlidir. Kömürcüler OSB için kuruluş yeri gerçekten çok sorunlu. Torbalama ve taşıma sırasında da çok büyük sorunlar yaşanıyor. Çok yakın dönemde il ve ilçe sağlık müdürümüz, Vekilimiz Cemil Yaman, Valimiz ile birlikte incelemelerde yaptık. Buradan kaldırılması yönünde adımlar atıldı. Ama hemen kaldıralım demekle olmuyor. Çok büyük yatırımlar yapılmış. Parça parça tasfiye işlemi yapılacak ve bu süreçte bu sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili siyaset yapan var. Yapılabilir ama provokasyona gerek yok" şeklinde konuştu.

Ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmayı da değerlendiren Başkan Toltar, "Ülkemizi Mısır'a, Suriye'ye çevirmek isteyen dış güçler terörle yapamadığını ekonomi oyunları ile yapmaya çalışıyorlar. Ülkemizi yok etmek adına her türlü plan ve oyundan geri kalmıyorlar. Dövizle ilgili saldırışlarında da bu ülkenin birlik ve beraberlik duygularını yıkamayacaklar ve amaçlarına ulaşamayacaklardır. İlçemizde bir çok projemiz devam etmektedir. Bitmiş yada devam eden ayrıca başlayacak tüm projeler için bugüne kadar emek veren geçmiş belediye başkanlarımıza, Cemil Yaman vekilimiz dahil tüm vekillerimize, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na, bakanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gündeme dair konuşmasını ardından gündem maddelerine geçen Başkan Toltar, oturumda Tavşancıl Mahallesi'nde parselin takas yapılma talebi, yine Tavşancıl Mahallesi, Demirciler Mahallesinde uygulanacak imar planının görüşülmesi, Tavşancıl Mahallesi'nde ki arazinin açık saha olarak kullanılması için kiraya verilmesi, park alanı ve yol genişlemesi için kamulaştırma talebi, imar barışından faydalanması söz konusu olan binalar, Diliskelesi Mahallesi'nde ki arsanın gelir amaçlı ihale yolu ile satışı Belde Limanı içinde mülkiyeti belediyeye ait olan parselin kira sözleşmesinin 10 yıl uzatılması gündem maddeleri olarak görüşüldü. Ayrıca 2019 yılı Analitik Bütçe Taslağı ve Bütçe Kararnamesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda görüşüldü.