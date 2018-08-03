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03 Ağustos 2018 14:00

Dilovası hayvan pazarı Kurban Bayramına hazır

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Dilovası’nda kurban satış ve kesim yeri Bayrak Tepe Parkının yanında bulunan pazar yeri olarak belirlendi.

Dilovası hayvan pazarı Kurban Bayramına hazır

03 Ağustos 2018 14:00


Kurban Bayramına sayılı günler kala Dilovası’nda satış alanı yeniden düzenlenerek hayvan satıcıları ve vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi. Çerkeşli yolu Bayrak Tepe’de yer alan kurban satış alanında günler öncesinde Dilovası Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile alanda düzenleme, temiz içme suyu ve lavabo gibi sosyal ihtiyaçların karşılanacağı eksiklikler giderildi.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Kurbanlık canlı hayvan satıcılarını kısa sürede olsa ilçemizde misafir ediyoruz. Kurbanlık hayvan barınaklarını, ihtiyaçlarını giderecek donatı alanlarını gidermek için bir dizi çalışmayı tamamladık. Bundan sonraki aşama ilçe halkının huzurlu bir şekilde kurbanlık hayvan ihtiyaçlarını gideriyor olmalarıdır. Bizler için önemli olan insanımızın rahat bir ortamda canlı hayvan alışveriş yapma ortamı oluşturmaktı, bunu sağladığımız için mutluyuz. Bizler de her türlü hizmeti hayvan pazarı esnafımızın ayağına getirdik” dedi.




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