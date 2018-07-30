Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 14:50

Dilovası Merkez Cami peyzaj ve düzenleme işi başladı

Dilovası Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen Dilovası Merkez Camii, çevre ve peyzaj düzenlenmesine başlandı.

Dilovası Merkez Cami peyzaj ve düzenleme işi başladı

30 Temmuz 2018 14:50


Çevre ve Peyzaj çalışmalarında caminin etrafına mermer taş döşeme ve cami ışıklandırılmasının yanı sıra ibadethanelerin eksikleri giderilecek, cami bahçesinde yapılan çimlendirme ve ağaçlandırmanın bitmesiyle birlikte Dilovası Merkez camii daha bakımlı bir görünüme kavuşacak.


Belediye Başkanı Ali Toltar, “İlçemizde önemli ibadet alanlarından biri olan Dilovası Merkez Camii için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yapımı tamamlanan camimizin Belediyemiz Fen İşleri ve Park ve Bahçeler ekipleri tarafından avlu düzenlemesi ve bitki dikimleri ardından çim ekimi işlemleriyle devam eden çalışmaların bitmesiyle kent estetiğine uygun bir cami bırakmayı hedefliyoruz. Bahçede yapılan düzenlemeyle cami cemaati için daha rahat bir ortam tasarlanmış olacak."dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç