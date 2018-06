Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu temeli atıldı

Temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, protokol ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Eskiden insanlarımız köylerde yaşarken, bağ bahçe ve tarla işleriyle uğraşarak zaten spor yapıyordu. İnsanlarımız şehre geldiklerinde bazen dört duvar arasına sıkışabiliyor. Ondan sonra da insan hareketsiz kalınca, her türlü hastalık ortaya çıkmaya başlıyor. Biz toplumumuzdaki gencinde yaşlısının da, kadınının da, erkeğinin de spor yapmasını arzuluyoruz. En büyük değer, en büyük sermaye sağlıktır” dedi.

“Sağlığımız bizim için çok önemli, onun için sağlıklı besleneceğiz” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Doğal ürünler bulup tüketmeye çalışalım. Bunun yanında da hareket etmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmamız şart. İşte o zaman sağlıklı yaşamı yakalayabiliriz. Bu yüzme havuzlarını da işte bu yüzden yapıyoruz. Tabi ki bu yüzme havuzunun yanında bireysel sporların da yapılabileceği salonlar da bulunacak. Gençlerimizin kötü alışkanlıklar edinmemesinin en kestirme yolu, spor yaptırmaktır. Boş duran genç birçok kötü alışkanlıklara gider” diye konuştu.

Yapılan tüm projelerin haklın yararına olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, “Biz annesini babasını, ailesi ve vatanını seven gençler için bu tesisleri kuruyoruz. Biz bu yüzden sizin için buraya yaklaşık olarak 10 milyon liralık bu projeyi yapıyoruz. Biz bunları severek yapıyoruz ve daha güzellerini de yapacağız. Çünkü güzel insanlar, her şeyin en güzeline layıktır. Şuan Dilovası’nın her türlü hizmetini yapıyoruz. Gelecekte eğitimde, kültürde ve sporda Dilovası’na hizmet vermeye devam edeceğiz. Bununla birlikte gençlerimizi, kadınlarımızı ve diğer insanlarımızı, geleceğe daha motivasyonlu ve daha iyi bir şekilde hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ise, “Bugün burada çok önemli ve hayırlı bir projenin temel atma törenindeyiz. Son 16 yıl içerisindeki bu ve bunun gibi projelerle genç bir nüfusa sahip ilçemizde, büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Alt yapı, üst yapı, yeşil alanlar, eğitim, kültürel ve sosyal alanlarıyla artık Dilovası bir ilçe hüviyetini kazanmıştır. Bu dönüşümde büyük emeği olan Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’a ve Büyükşehir Belediyesi Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa edilecek. Proje alanı 4 bin 400 metrekare olan yapının, toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.