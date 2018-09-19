Dilovası Yüzme Havuzu hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası'nda yapımına hızla devam edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yeni sporcuların yetişeceği bir mekân olmaya hazırlanıyor.

Kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası'na kazandırıyor. İnsan vücudunda oluşturduğu fiziki hareketlilik açısından en ideal sporlar arasında yerini alan yüzme sporu Büyükşehir'in tesislerinde yaygınlaştırılıyor. Dilovası'nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Bu doğrultuda Dilovası'nda yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun inşası titizlikle gerçekleştiriliyor. Hızla devam eden çalışmalar kapsamında yapının kaba inşaatı 15 güne kadar bitirilecek. Yapının çelik imalatına ve tuğla duvar örüm işine başlandı. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.