Dilovası’na Batı Kavşağı’ndan ulaşım kolaylaşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ve Ankara istikametlerinden Dilovası şehir merkezine giriş ve çıkışları rahatlatmak amacıyla batı kavşağında düzenleme çalışması yapıyor. Uygulama çalışmaları başlatılan projede kol 3 fore kazık imalatları devam ediyor. Kol 2 de ise orta ayak temel yapımı sürüyor. Kol 2’de kenar ayak yükseltme işleri yapılıyor. Projede toprakarme panel imalatları da gerçekleştiriliyor. Batı Kavşağı’nda gerçekleştirilen düzenleme ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlanacak.

Proje kapsamında TEM ve D-100 bağlantılarını sağlamak üzere Dilovası’nda yapılan Batı Kavşağı’nda ilave çalışmalar olacak. Yeni projeyle ilçeye giriş ve çıkışlar rahatlayacak. Proje kapsamında yeni köprüler ve kavşak kolları oluşturulacak. Düzenleme ile batıdan Gebze yönünden gelerek Dilovası’na gitmek isteyen araçların sanayii alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçiş sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprü revize edilecek. Çalışma kapsamında üç adet köprü yapılacak. Dilovası ilçe merkezinden İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar da proje ile D-100’e direk katılım sağlayacak.

Proje kapsamında D-100 karayolu üzerindeki batı kavşağından Dilovası ilçe merkezine girecek taşıtların giriş ve çıkışı düzenleniyor. Mevcut durumda Dilovası şehir merkezine girecek araçların sanayi içerisindeki yolları kullanarak şehir içerisine giriyor. Yapılacak kavşak düzenlemeleri ile Dilovası şehir merkezinden, D-100 karayoluna sanayi iç yollarını kullanmadan direk giriş ve çıkış sağlanacak.

Dilderesi üzeri dahil olmak üzere 3 adet köprü inşa edilecek. Projede 32 bin metreküp kazı, 70 bin metreküp dolgu, bin metreküp taş duvar ve 4 bin 700 metreküp beton çalışması yapılacak. Çalışmada bin 300 ton demir, 4 bin 800 metre fore kazık, 8 bin 600 metre taş kolon, 11 bin 400 metrekare toprakarme duvar, 14 bin 500 ton asfalt, 2 bin 100 metre drenaj, 5 bin 700 metrekare tretuar ve 2 bin 500 metre oto korkuluk kullanılacak. Proje ter tesliminden itibaren 285 günde tamamlanarak hizmete girecek.