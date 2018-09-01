Dilovası’na yeni bağlantı yolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası’nda batı kavşağı bağlantı yolları yapımının yanı sıra şimdi de doğuda yer alan Eynerce Kavşağı’nda bağlantı yolları oluşturuyor. Dilovası Eynerce Kavşağı -Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında, Dilovası ilçesinin D-100 yoluna katılımını ve ayrımını sağlayan Eynerce Kavşağı’nın kollarında düzenleme yapılacak. Bağlantı yolu ile Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne yan yol açılarak ilçe trafiğinin devamlılığı sağlanacak.

Söz konusu proje kapsamında, mevcutta yer alan Eynerce Kavşağı devamında yapılacak olan dönel kavşak ve bağlantı yolu önemli kolaylıklar sağlayacak. Çalışma ile İzmit yönünden Dilovası ilçesi merkezine erişimler yan yol aracılığı ile doğrudan sağlanacak. Söz konusu iş kapsamında, Eynerce Deresi’nin 252 metrelik kısmı yeniden yapılacak. Bin 250 metre uzunluğunda yol ve alt yapı düzenlemesi gerçekleştirilecek.