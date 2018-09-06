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06 Eylül 2018 14:18

Dilovası’na yeni semt konağı

Dilovası Belediyesi tarafından Diliskelesi Mahallesi’nde hizmete girecek olan çok amaçlı Semt Konağı inşaat çalışmaları son aşamaya geldi.

Dilovası’na yeni semt konağı

06 Eylül 2018 14:18


Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, sosyal ve kültürel pek çok ihtiyacı karşılayacak semt konaklarından birçoğunun yapımını tamamladıklarını belirtti. Diliskelesi mahallesinde yapılan Semt Konağı’nın açılışı yakında yapılacak. Başkan Toltar, Semt Konaklarını tüm mahallelere de yaygınlaştırdıklarını, bazı kamu hizmetlerini vatandaşın ayağına götürerek, onların sosyal yaşantısını renklendirecek, hayatlarını kolaylaştıracaklarını bildirdi. Semt Konakları sayesinde insanlar arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı, nezih mahalle kültürünü yaymayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Toltar, “Semt konakları mahallelerin birlik, beraberlik ve kardeşlik merkezi olacak. Komşuluk ilişkilerini çok daha sağlam temellere oturtacak. Eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar birçok faaliyette mahalle halkına hizmet verecek” şeklinde konuştu.




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