Dilovası’nda “19 Eylül gaziler günü” kutlandı

Tören, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile birim müdürleri, gaziler, askeri erkan, gazi aileleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan eden tören Dilovası şehit aileleri ve gaziler adına Gazi Tahsin Odabaşı günün anlam ve önemini belirten konuşması ile sürdü. Odabaşı, "Gazilik, Türk toplumunun nazarında şehitlikten sonra en önemli mertebelerden ve unvanlarından biridir. Savaşta ölenlere Şehit, savaşa katılarak büyük yararlılık gösterenlere, yaralananlara ise Gazi deriz. Gazilerimiz, şehitlerimizle birlikte bu vatanı yurt edinmemizde, vatanın korunmasında her türlü güçlüğe göğüs germişlerdir. Gerektiğinde gözlerini bile kırpmadan can vermeye hazır olmuşlardır" dedi.

Anma programı sonrası gazileri ve protokolü Belediye toplantı salonunda ağırlayan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, 19 Eylül Gaziler Gününü kutlayarak, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak ve aziz Türk Milleti’ni var etmek için üstün bir cesaret ve feragat göstererek serden geçen Gazilere bir minnet borcu olarak idrak edilen bu günün en içten duygularla kutlanması gerektiğini söyledi.

Kaymakam Alkan ve Başkan Toltar, gazilere ve şehit yakınlarına çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.