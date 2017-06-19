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19 Haziran 2017 11:44

Dilovası’nda 2 bin 500 kişilik iftar

Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği kapsamında İstiklal caddesinde 2 bin 500 kişi orucunu birlikte açtı.

Dilovası’nda 2 bin 500 kişilik iftar

19 Haziran 2017 11:44


Dilovası Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeğinde 2 bin 500 kişi orucunu birlikte açtı. İstiklal Caddesi’nde düzenlenen iftarda Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar davetlilerin masalarını dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.


Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar farklı mahallelerde iftar programı düzenlediklerini belirtti. İftar sofralarının Dilovası’nın her bölgesinden gelenleri buluşturduğunu vurgulayan Başkan Toltar, "Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemekleri sayesinde birlik ve beraberliği amaçlıyoruz. Farklı görüşteki insanlar aynı masada oturup iftarlarını yapıyorlar. Bunu da devam etmek için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. İftar bereketiyle bir araya gelen, İftar soframıza katılan herkese ve bu iftar sofrasının kurulmasına destek olan Marmara Metal Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Öner’e teşekkür ediyorum" dedi.


İftar yemeğine, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimi, Dilovası Belediyesi Meclis üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yönetimi, mahalle muhtarları, Marmara Metal Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Öner, Marmara Ağrı Dernekler Federasyon Başkanı Mustafa Acar, STK başkanları ve temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.




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