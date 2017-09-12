Dilovası’nda alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Dilovası Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kayapınar Mahallesi’nde bulunan Ömür Sokak yol yapma ve parke çalışmalarını tamamlayarak mahalle halkının hizmetine sundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “İlçemize bağlı mahallerde sürdürülen alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Alt yapıları tamamlanan bölgelerin gereksinimleri olan yeni yolların açılması ve tretuvar çalışmaları da sürdürülüyor" dedi.

Mahalle çalışanları ise yenilenen alt ve üst yapı için belediye ekiplerine teşekkür ettiler.