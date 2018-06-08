Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü taraflıdan organize edilen "Ramazan Sohbetleri" programı çerçevesinde Dilovası’na gelen ünlü yazar İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, "Asr-ı Saadet" adlı konferansı ile Dilovalılarla buluştu.

Tavşancıl sahilinde düzenlenen ramazan sohbetleri programına Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Dilovası İlçe yöneticileri, belediye meclis üyelerinin yanısıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programda söz ala Başkan Toltar, "Ramazan’da gönül ruhumuzu biraz daha dingleştirmesi maksadıyla değerli hocamız Ömer Döngeloğlu’nu ilçemize davet ettik. Hocamız değerli anlatımları ile bizleri Asr-ı Saadet dönemine götürecek ve bizleri bir kez daha büyük ve önemli düşüncelere daldıracağına gönül rumuza dokunacağına inanıyorum. Onun anlatımları ile bizler bambaşka bir dünyaya gider ve oradan aldığımız örnekleri kendi hayatımızda uygulamak için birlikte çalışmanın gayretine gireriz” dedi.

Tavşancıl sahilde düzenlenen ve yüzlerce vatandaşın katıldığı programda konuşan Döngeloğlu, ayet ve hadislerle süslediği sohbetinde Hz. Muhammed’i (s.a.v.) ve o dönemi anlattı. Etkileyici anlatımı ile birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Ömer Döngeloğlu, "Asr-ı saadet bizim enerji kaynağımızdır. Dini daha çok öğrendikçe daha çok yaşamamız gerekiyor. Peygamberimizin hayatından örnek almalıyız. O, bir güzel insandı. Acıyı, çileyi, yokluğu görmüş. Efendimiz yürüyen Kur’an’dı. O, ahlaklı, emin, güvenilir, adil bir peygamberdi. O’nun insanlık yönü bir başkaydı. O’nun alile yapısı çok güzeldi. Bugün uyuşturucu, israf, boşanmalar başını almış gidiyor. Erkeğin kadında kadının da erkekte hakkı vardır. Birbirimize saygı duymamız gerekiyor. İsrafın ise nasıl bir ateş olduğunu hiç düşünmüyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 90 dakika süren programda gözlerden yaş, dillerden dua ve salât-u selam döküldü. Programın sonunda Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Ömer Döngeloğlu’na teşekkür ederek çiçek ve hediye verdi.