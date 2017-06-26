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26 Haziran 2017 11:47

Dilovası’nda bayram geleneği devam etti

Dilovası Belediyesi önünde gerçekleşen kent bayramlaşması büyük bir coşkuyla kutlandı.

Dilovası’nda bayram geleneği devam etti

26 Haziran 2017 11:47


Dilovası Belediyesi önünde gerçekleşen kent bayramlaşmasına Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimi, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye personeli ve Dilovalı vatandaşlar da yer aldı.


Bayramlaşma töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Toltar, "Bu yılda her yıl olduğu gibi 11 ayın sultanı Ramazan ayımızı en güzel şekilde idrak ettik ve bugünde bayram çoşkumuzu yaşamaktayız. Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzelini yaşadığı, insanların birbirlerine olan sevgi ve hoşgörünün doruk noktaya çıktığı mübarek bayramlarda ilçe halkımızla bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Bayramların dünyaya daha çok barış ve mutluluk getirmesini akan kanların durmasını temenni ediyorum" dedi.


Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kaymakam Mustafa Asım Alkan, "Bayramlar inancımızın gereği olan ibadetlerimizi yerine getirmenin huzurla yaşamanın farkına daha çok vardığımız müstesna günlerdir. Bu günler şu anda olduğu gibi devlet millet el ele, gönül gönüle kardeşlik ve huzur içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik, beraberlik, huzur ve refah içerisinde nice bayramlara ulaşmak dileğiyle hepinizin bayramlarını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “Birlik, beraberlik ve dayanışmamızın en güzel göstergesi olan bayramlarımızın bir güzel örneğini daha Dilovamızda yaşıyoruz. Herkesin yüzünün güldüğü hoşgörü ve sevginin en güzel anı olan bu bayramlaşmalarımızın ilelebet devam etmesi dileğiyle tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" şeklinde düşüncelerini ifade etti.




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