Dilovası’nda binlerce vatandaş iftarda buluştu

Dilovası Belediyesi tarafından yapılan Görkem Çiler Semt Konağı bahçesinde gerçekleşen geleneksel iftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ali Toltar, hayırlı ramazanlar diledi. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve meclis üyeleri, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı.

İftar yemeğinin ardından topluca dua edilirken Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, yaptığı konuşmasında " Kurulan bu sofralar dostluk sofrası, birlik beraberlik sofrası. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Mahalle iftarlarımızın amacı zengini ve fakiri ile genci ve yaşlısıyla hep birlikte oruçlarımızı açıp hep birlikte dua edebilmektir. Şükürler olsun ki ramazan ayını huzur içinde geçiriyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. Tabi gönül isterdi ki tüm İslam coğrafyası Ramazan ayını huzur ve barış içerisinde mutlu bir şekilde geçirsin. Ancak akan kanlar yaşanan acılar içerisinde yaşanan zulümler karşısında ağlayan bir coğrafya var. Tek duamız tüm İslam coğrafyasında akan kanların yaşanan acıların bir an önce son bulmasıdır. Ramazan ayında bu kanın durması için bol bol dua edelim” dedi.