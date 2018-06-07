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07 Haziran 2018 12:09

Dilovası’nda Haziran ayı meclisi gerçekleşti

Dilovası Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın şehir dışında olmasından dolayı Meclis üyesi Fatih Meral’in başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası’nda Haziran ayı meclisi gerçekleşti

07 Haziran 2018 12:09


Haziran ayı olağan meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ile başladı. Toplamda 9 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis oturumunda gündemde yer alan Demirciler Mahallesi ve Tavşancıl Mahallesi’ndeki uygulama imar planları komisyona havale edilirken, Tavşancıl, Orhangazi, Diliskelesi ve Mimar Sinan mahallelerinde bazı parsellerin kamulaştırılması kararı oy birliği ile kabul edildi.


Gündemin 8. maddesinde yer alan Demirciler Mahallesi’nde bulunan imam evinin ve 9. maddede yer alan taziye evinin üst katının Dilovası Müftülüğü’ne tahsisi maddeleri meclis üyelerinin oyları ile red edildi.




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