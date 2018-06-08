Dilovası’nda iftar sofrası Köseler Mahallesi’nde kuruldu

Dilovası Belediyesi’nin iftar yemeği etkinlikleri devam ediyor. Her hafta farklı bir mahallede düzenlenen iftar yemeği etkinliğinin son durağı ise Köseler Mahallesi oldu. Mahalle meydanında düzenlenen iftar yemeği etkinliğine Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Belediye meclis üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, iftar saati öncesi tek tek masaları gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Misafirleriyle bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Başkan Toltar, iftar öncesi kısa bir selamlama konuşması yaparak, “Allah’a şükürler olsun ki bizleri yeniden Ramazan’a kavuşturdu ve hep birlikte aynı sofranın etrafında iftar açmak nasip oldu. Bir ay süren Ramazan ayının kıymetini iyi bilelim. İnşallah bu Ramazan ayında yapılan dualar ile Müslüman coğrafyasında akan kanlar son bulur" dedi.

İftar yemeği etkinliklerin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini belirten Başkan Toltar, "Bu sofra etrafında birlik ve beraberliğimiz güçleniyor, komşuluk ilişkilerimiz artıyor. Ne kadar şükretsek az. Bugün bu durumda olmamızda, bu hizmetleri yapabilmemizde Cumhurbaşkanımızın çok büyük destekleri var. Ülke olarak birlik ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde yarınlarımıza daha güçlü girmek ve birliğimize kastedenlere cevap vermek için 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde bir kez daha destek vermenizi bekliyoruz” diye konuştu.