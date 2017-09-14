Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 12:07

Dilovası’nda kaldırım ve peyzaj çalışmaları sürüyor

Dilovası Belediyesi Fen işleri ekipleri, Dilovası’nın cadde ve sokaklarını bordür ve parke taşıyla adeta nakış gibi işliyor.

Dilovası’nda kaldırım ve peyzaj çalışmaları sürüyor

14 Eylül 2017 12:07


Kente yaptıkların ince dokunuşlarla çevreyi daha da güzelleştiren ekipler program dâhilinde mahallelerde çalışmalarını yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de koordineli şekilde Diliskelesi Mahallesi Atatürk Caddesi 701 Sokak’ta kaldırım ve peyzaj çalışması başlattı. Dilovası’nı daha da güzelleştirmek çalıştıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Çalışmalarına başladığımız Diliskelesi Mahallesi 701 Sokak’ta yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarını tamamladık. Çalışma boyunca bizlere sabır gösteren mahalle halkımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza ilçe genelinde devam ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç