Dilovası’nda kaldırım ve peyzaj çalışmaları sürüyor

Kente yaptıkların ince dokunuşlarla çevreyi daha da güzelleştiren ekipler program dâhilinde mahallelerde çalışmalarını yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de koordineli şekilde Diliskelesi Mahallesi Atatürk Caddesi 701 Sokak’ta kaldırım ve peyzaj çalışması başlattı. Dilovası’nı daha da güzelleştirmek çalıştıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Çalışmalarına başladığımız Diliskelesi Mahallesi 701 Sokak’ta yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarını tamamladık. Çalışma boyunca bizlere sabır gösteren mahalle halkımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza ilçe genelinde devam ediyoruz” dedi.