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10 Ocak 2017 11:50

Dilovası’nda kar yağışına yönelik çalışmalar sürüyor

Dilovası’nda kar yağışına yönelik çalışmalar sürüyor

10 Ocak 2017 11:50

Dilovası Belediyesi kar yağışı nedeniyle hazırlıklarını günler öncesinde tamamladı.
Tüm Türkiye’yi etkileyen kar yağışı nedeni ile, günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Dilovası Belediyesi ekipleri, karın yağdığı ilk saatlerden itibaren yapmış olduğu çalışmalara ara vermeden devam ediyor.
Kar ve buzlanmaya karşı bütün tedbirleri aldıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Son yılların en şiddetli kar yağışını geçirdiğimiz bu günlerde çalışmalarımızı hızla sürdürürken vatandaşlarımızdan biraz duyarlı olmalarını istiyorum. 14 mahallede haliyle çok geniş bir alanda bulunuyor. Ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor. Çok şükür diğer ilçelerde yaşanan yol kapanma sıkıntısı Dilovası’da yaşanmadı, hiçbir yolumuz kapanmadı. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre 24 saat aralıksız çalışma yapan karla mücadele ekiplerimiz, karın günlük yaşamı engellememesi için cadde, sokak ve kaldırımlarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor” dedi.



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